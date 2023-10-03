نتائج الصف السادس الإعدادي دور ثاني بالعراق.. وزارة التربية تنشر تحديثات

أعلنت وزارة التربية العراقية، إمكانية الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي دور ثاني بالعراق، عن طريق الدخول لموقع وزارة التربية العراقية، وسيجري رفع النتيجة على الموقع فور إعلانها.

نتائج السادس الإعدادي دور ثاني بالعراق ستكون متاحة للطلاب بعد الانتهاء من التصحيح

ويمكن لمن يرغب في الحصول على نتائج السادس الإعدادي دور ثاني بالعراق ستكون متاحة للطلاب بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وسيتم الإعلان عنها رسمياً عبر موقع الوزارة.

ونشرت الوزارة اليوم، رابط نتائج السادس الإعدادي دور ثاني بالعراق (العلمي، الأدبي) الدور الأول، للعام الدراسي 2022 -2023، حيث يتيح للطالب الحصول على نتيجته عن طريق إدخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر للموقع هنا

المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية

وانطلقت امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2022– 2023 في 17 سبتمبر الماضي، وذكرت وزارة التربية العراقية في بيان لها، أنها هيأت كل المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية، فضلا عن توجيه رؤساء المراكز الامتحانية لاتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.