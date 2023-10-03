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العراق يتعرض لهزة أرضية بقوة 3.7 درجة

كتب:

محمد علي حسن
10:32 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.7 درجات في كلار بمحافظة السليمانية.

هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية

وجاء في بيان لوزارة النقل العراقية، أن «مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية هذا اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023 في محافظة السليمانية».

بلغت قوة الهزة الأرضية 3.7 درجة

وأضاف البيان أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر جنوب قضاء كلار من محافظة السليمانية، مشيرا الى أنه تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم ترد أي خسائر تذكر.

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