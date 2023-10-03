«حياة اجتماعية».. الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة أولويات الدولة

تعلّم مهنة الصيد أباً عن جد منذ الصغر، هكذا عاش فتوح حسن زهرة، ابن مدينة شربين فى محافظة الدقهلية، عشق البحر، وبالرغم من المشقة التى كان يعانى منها، فإنه لا يستطيع امتهان حرفة غير الصيد.. تزوج الرجل وأنجب 4 فتيات، وما زال يعمل فى الصيد، ولكن فى مراكب تخص آخرين وليست ملكه، كان ابن مدينة شربين يحلم بشكل دائم بأن يمتلك مركباً خاصاً به فقط دون أن يتحكم أحد فيه.

«بر أمان» هدية الرئيس للصيادين.. بكوا من الفرحة أثناء تسلُّم المراكب

ويقول «فتوح» لـ«الوطن»: «كنت باصحى الصبح أسعى على رزقى فى صيد السمك، وكان المتحكم فى المواعيد والمكان هو صاحب المركب، وكنت أتذمر من معاملته، خاصة أنه فى بعض الأحيان كان صاحب المركب يفرض شروطاً غير مناسبة ليا، وكنت باضطر للتحمل علشان أسرتى وقوت يومى وتوفير المصاريف لبناتى».

يتابع «فتوح»، البالغ من العمر 45 عاماً: «فى مثل هذه الأيام من العام الماضى أخبرونا بأن وزيرة الهجرة ستأتى فى زيارة إلى مدينة شربين، وتطلب مقابلة الصيادين، وأخبرونى بأنها هتسلم لنا مراكب وبعض معدات الصيد، لم أصدق أبداً ما سمعت، بدأت بالسؤال أكتر من مرة علشان أتأكد إن حلمى اتحقق وإن ربنا استجاب دعائى، وبكيت من الفرح وماكنتش مصدق اللى باسمعه وإنى خلاص هيبقى عندى مركب، وبالفعل قابلتها وتسلمت مركب وشبك وموتور وأخبرتنى أنها هدية من الرئيس السيسى».

وتابع بقوله: «هديتك على دماغى يا ريس، وسّعت رزقى من بعد ربنا، انت أول رئيس يحس بالصيادين ويستجيب لنا بالرغم من أننا لم نشكوا ولم نتحدث ولكنك شعرت بنا بقلبك، حققت للصيادين حلماً كان بالنسبة لنا من المستحيلات وبقينا نشتغل بكرامة وعزة نفس ونجرى على رزقنا ورزق عيالنا وإحنا مرتاحين».