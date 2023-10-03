محافظة الدقهلية تستعد لفصل الشتاء بتجهيز «بالوعات الأمطار» ومراجعة أعمال الكهرباء

جهود مكثفة تبذلها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تحت إشراف محافظة الدقهلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا لاحتمالات سقوط أمطار غزيرة، وتتضمن الإجراءات تنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

استعدادات لمواجهة أخطار موسم هطول الأمطار

وأشارت المحافظة أن الجهود جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتكليفات السيد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أخطار موسم هطول الأمطار والسيول حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وجرى تنفيذ خطة لاستقبال فصل الشتاء في الدقهلية، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول بالانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار وتسليك البالوعات ومراجعة أعمدة الكهرباء بالمدينة والقرى، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.