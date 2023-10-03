لحظة سقوط حافلة من أعلى جسر في إيطاليا: 20 ضحية بينهم طفلان (فيديو)

قتل 20 شخصا على الأقل، إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا «البندقية»، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

من جهتها نقلت صحيفة «لا ريبوبليكا» عن رئيس بلدية البندقية لويجي بروجنارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث.

#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia pic.twitter.com/BPEaAu4jXB — Virginia (@virgivirgivivi) October 3, 2023

النيران اشتعلت في الحافلة

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الحادث، وأعلنت أجهزة الإطفاء، أن النيران اشتعلت في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارجيرا في إيطاليا.

إلى ذلك، أسفر السقوط عن «20 قتيلا على الأقل بينهم طفلان»، حسبما أفاد متحدث باسم البلدية وكالة «فرانس برس».