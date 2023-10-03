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لحظة سقوط حافلة من أعلى جسر في إيطاليا: 20 ضحية بينهم طفلان (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
11:17 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
سقوط حافلة من أعلى جسر في إيطاليا

سقوط حافلة من أعلى جسر في إيطاليا

قتل 20 شخصا على الأقل، إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا «البندقية»، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

من جهتها نقلت صحيفة «لا ريبوبليكا» عن رئيس بلدية البندقية لويجي بروجنارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث.

النيران اشتعلت في الحافلة

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الحادث، وأعلنت أجهزة الإطفاء، أن النيران اشتعلت في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارجيرا في إيطاليا.

إلى ذلك، أسفر السقوط عن «20 قتيلا على الأقل بينهم طفلان»، حسبما أفاد متحدث باسم البلدية وكالة «فرانس برس».

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