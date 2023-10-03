سقوط حافلة من فوق جسر في إيطاليا.. ووفاة 20 شخصا

ذكرت وكالة أنباء «الشرق بلومبرج»، أن حافلة سقطت من جسر قريبا من مدينة البندقية في إيطاليا ومات 20 شخصا على الأقل في حادث مأساوي بقارة أوروبا.

عدم الإعلان عن باقي تفاصيل الحادث

ولم تعلن وسائل الإعلام الإيطالية عن تفاصيل أخرى خاصة بالحادث المأساوي، وسيتم ذكر التفاصيل لاحقا في ظل تحركات السلطات الإيطالية لانتشال جثث المتوفين خاصة أن مدينة البندقية يتم التنقل فيها عبر استخدام المراكب لأن أغلبها بحري وتقع على مياه مثل مدينة «أمستردام» الهولندية.