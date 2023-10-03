هزة أرضية تضرب شمالي إيطاليا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، شمالي إيطاليا على عمق 2 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، على مسافة 28 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة تورينو شمال غرب إيطاليا.

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 16 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة البينيانو غرب تورينو.