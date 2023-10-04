في ذكرى ميلادها.. ما علاقة الشيخ الشعراوي باعتزال شمس البارودي الفن؟

على الرغم من مرور ما يقرب من 41 عامًا، من اعتزالها بسبب اتجاهها إلى ارتداء الحجاب والبعد عن الظهور في الصحافة والإعلام، إلا أن أدوارها ما زالت عالقة في أذهان وقلوب محبيها، إنها الفنانة شمس البارودي التى تحل اليوم ذكرى ميلادها الـ 77، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 4 أكتوبر عام 1945.

سبب اعتزال شمس البارودي

تعتبر الفنانة شمس البارودي، هي الأولى من الفنانات التي تعتزل الفن وتقرر ارتداء الحجاب، وهي في قمة مجدها وانتشارها، إذ اتخذت قرارها بالاعتزال والتخلي عن مشوارها الفني، بعد أداء العمرة رفقة أهلها عام 1982، لذلك قررت ارتداء الحجاب ومن ثم النقاب.

عندما وقفت «البارودي» أمام الكعبة شعرت بضآلة الإنسان وضعفه أمام عظمة الله، وكانت تلك الليلة الحد الفاصل في حياتها، إذ قررت فيها ألا تعود للفن وأن تلتزم بالحجاب بسبب شعور داخلي بأنها تحب الله ورسوله وتريد الالتزام بتعاليمه الإسلامية، وفق تعبيرها في أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة.

علاقة «البارودي» بالشيخ الشعراوي

أما عن علاقتها بالشيخ محمد متولي الشعراوي، قالت إنها قررت ارتداء النقاب الذي لازمها لمدة 20 عامًا، بعد أن قرأت الكثير من الكتب الدينية وبعد استشارات بعض الشيوخ، «البعض يظن أن الشيخ الشعراوي كان السبب في قرار اعتزالي الفن، وهذا غير صحيح، فأنا لم أقابل الشيخ الشعراوي إلا بعد سنوات من التزامي واعتزالي الفن» وفق تعبيرها.

إذا لم تكن هناك أي صلة بين الشيخ الشعراوي والفنانة المعتزلة شمس البارودي، سوى أنه كان سببًا في رجوعها عن خطوة النقاب، عندما علمت بأنه «فضل وليس فرضًا»، على الرغم من علمها به، إلا أنها لم تخلعه بعدها مباشرة، وظلت لفترة قد تصل إلى 20 عامًا، حتى قررت الالتزام بالحجاب فقط.

آخر ظهور للفنانة المعتزلة شمس البارودي

وكان آخر ظهور للفنانة شمس البارودي، بعد وفاة نجلها عبد الله حسن يوسف، وقالت البارودي، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن «عبدالله» كان يؤمها في الصلاة بقراءة جزء عم في القرآن، مؤكدة أنه كان ابنًا بارًا بها وبوالده الفنان حسن يوسف، بحسب قولها.