أستاذ قانون دستوري: انخفاض نسبة التصويت بالانتخابات تقصير في حق مصر

قال اللواء طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إن الرئيس السيسي تحدث خلال مؤتمر «حكاية وطن» عن الإنجازات التي تحققت في مصر، وبعد أن وافق على دعوة الشعب المصري للترشح لفترة رئاسية جديدة، طالب المصريين بإعطاء أصواتهم لمن يريدون.

الرئيس السيسي تحدث عن ضرورة مشاركة الجميع

وتابع «خضر» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الرئيس السيسي تحدث عن ضرورة أن يشارك الجميع في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر، لكي نشهد عرسًا ديمقراطيًا، مشيرًا إلى أن قاعدة من لهم حق التصويت الآن، تقدر بـ65 مليونا.

نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة تجاوزت الـ40%

وأوضح أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة تجاوزت الـ40%، وإذا انخفضت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن 75%، فهذا يعني أن الشعب المصري قصر في حق هذا الوطن الحبيب.