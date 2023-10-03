كاتب صحفي: إسرائيل تبنت خطة تضليل منذ حرب 1967.. وأصدرت كتبا مفبركة

أكد الكاتب الصحفي شريف عارف، أن مصر مستهدفة طوال عمرها، ومهددة من ناحية دورها المحوري، لأنها دولة مهمة من العالم، مضيفًا أن فكرة صناعة الأكاذيب من الأفكار المتوارثة، وبدأت توضع كنظرية حقيقية في الحرب العالمية الثانية.

وأوضح «عارف» خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»: «اعتبارا من 1967 مباشرة، بدأت خطة التضليل الإسرائيلية، وليست بعد حرب 73، لأن إسرائيل كانت متوقعة مقاومة، ولما وصلت إلى مرحلة رأس العش وحادث المدمرة إيلات، وأكثر من مواجهة بحرب الاستنزاف، حاجات اختبر فيها الجيش المصري أنه جيش مقاتل، وهذه كانت بداية حرب الاستنزاف، إنما هي تعد توابع سنة 1967، وأن الجيش لم تتح له فرصة أن يقاتل».

كتاب «تحطمت الطائرات عند الفجر»

ولفت إلى أن إسرائيل أنشأت أول خدعة إعلامية، وألفت كتابا اسمه «تحطمت الطائرات عند الفجر»، لجاسوس إسرائيلي اسمه باروخ نادل، موضحا أن الكتاب من الغلاف لآخر ورقة كله مفبرك، ولا يزال موجودا إلى وقتنا هذا، ويطبع ويوزع في مصر والدول العربية.