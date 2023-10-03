أمين «تحالف الأحزاب»: ترشح الرئيس السيسي تجديد عهد بينه وبين الشعب

أكد النائب تيسير مطر أمين تحالف الأحزاب المصرية، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء استجابة لرغبة الجماهير التي احتشدت بالشوارع، والمطالبة له باستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

تحالف الأحزاب المصرية

قال تيسير مطر في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان الرئيس ترشحه بالانتخابات الرئاسية 2024، يعد وثيقة تجديد العهد بينه وبين الشعب، على حب الوطن والعمل والإنجاز، وبذل قصارى الجهد من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها.

الانتخابات الرئاسية

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية قائلا: «الفترة المقبلة التي ستمضي بها البلاد، ستكون فترة جني ثمار الـ10 سنوات الماضية، حيث يجني خلالها المصريين ثمار ما تحملوه من نفقة الإصلاح الاقتصادية، وتداعيات الأزمتين "الروسية الأوكرانية" وكورونا، التي تعاملت معهما الحكومة بكل حرفية، دون الإضرار بمقومات اقتصادنا القومي بمساندة بالظهير الشعبي».

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه، داعيا جموع الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.