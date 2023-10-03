أهم أخبار الانتخابات الرئاسية اليوم: دعم نجوم الفن والرياضة للرئيس السيسي

شهد اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقرارات المهمة بشأن سباق الانتخابات الرئاسية 2024، قبل فتح باب الترشح يوم الخميس المقبل، التي يأتي من أبرزها، التأييد الواسع الذي ناله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أهم أخبار انتخابات الرئاسة اليوم.

تأييد واسع من نجوم الفن للرئيس عبد الفتاح السيسي

عبر العشرات من نجوم الفن في مصر، عن دعمهم الواسع للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه أمس الترشح لفترة رئاسية جديدة، ومن أبرز الفنانين الذي أيدوا الرئيس السيسي هم، كريم عبد العزيز، وأحمد عز، ونيلي كريم، خالد زكي، وعلي الحجار، وغادة عبد الرازق، وعايدة رياض، ولبلبة.

نجوم الرياضة يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أيد العشرات من نجوم الرياضة في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بالانتخابات المقبلة، معبرين بكلماتهم عما شهدته مصر من إنجازات خلال 10 سنوات، ومن أبرزهم حسام البدري، وشادي محمد، وهشام يكن، وعبد الظاهر السقا، ومحمد يوسف، والدهشوري حرب.

وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

كما استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، رفقة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، حيث تناول اللقاء كافة استعدادات وزارة الخارجية من أجل تنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 وذلك للمصريين في الخارج، حسب القواعد والضوابط والقرارات التي يتم موضعا من خلال الهيئة الوطنية.

فريد زهران يعلن تدشين حملته لانتخابات الرئاسة 2024

أعلن الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من أجل إعلان تفاصيل حملته الانتخابية، تدشين حملته الانتخابية تمهيداً لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024.