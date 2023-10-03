عضو الهيئة العليا للوفد: نخوض الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر وصريح

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب وعضو الهئية العليا لحزب الوفد، أن الدكتور عبدالسند يمامة تقدم للكشف الطبي اليوم، والنتيجة تصل للهيئة الوطنية للانتخابات، والقواعد الخاصة بحزب الوفد جميعها لصالح الدكتور عبدالسند يمامة من إسكندرية لأسوان، والوفد من أعرق الأحزاب السياسية وعدد أعضائه 600 ألف عضو لهم باع في الشارع المصري».

الحزب يخوض الانتخابات بشكل مباشر وصريح

وأوضح عضو الهئية العليا لحزب الوفد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، أن الحزب يخوض هذه الانتخابات بشكل مباشر وصريح وقاطع، وحصل على 26 تزكية من مجلس النواب لترشح الدكتور عبد السند يمامة للانتخابات الرئاسية».

البرنامج مرتبط بالاقتصاد تحديدًا

ولفت عضو الهئية العليا لحزب الوفد إلى أن البرنامج مرتبط بالاقتصاد تحديدًا وعلى المحور السياسي يتحدث على أكثر من منحى ويعبر بشكل مستفيض، والأمور كلها مرتبطة بتحسين حالة المواطن العيشية، وأيضا الصناعة في مصر وبملف السياحة في مصر، مؤكدا أن البرنامج معد إعدادا جيدا من خبراء حزب الوفد.