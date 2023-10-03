علاء مرسي يكشف لـ«الوطن» عن أمنيته بعد نجاح الرئيس السيسي في الانتخابات

أعرب الفنان علاء مرسي، عن أمنياته بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، بأن ينتج مسلسل عن البطل سعد زغلول أو طلعت حرب، ليعرف الشباب والجيل الجديد تاريخ مصر وقيمتها وعظمتها، والكبوات التي مرت عليها، واستطاعت تخطي المحن والمشكلات، وبناء بلد قوي قادر على مواجهة أي ظروف صعبة.

وأكد علاء مرسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أمنيته أيضًا أن يتكاتف الشعب ويساعد في نجاح الوطن، بطرق عديدة ومتنوعة، أبرزها الإخلاص والضمير في العمل ومراعاة الله في بلدنا: «حبنا لبلدنا لازم يرجع تاني بشكل قوي بعد كل الضغوط اللي حصلت قبل كده، الانتماء لازم يرجع، لازم تكاتف جميع فئات الشعب».

أمنية علاء مرسي

كما تمنى «مرسي»، أن نهتم بالروح والمشاعر أكثر عن المظهر المادي وذلك من خلال الدراما: «مهم الاهتمام بالروح والمشاعر، وأتوقع أن الرئيس إن شاء الله في الأيام الجاية ودورته الجاية، يستطيع يعمل كده، بس لا زلت بقول، مش هيقدر لوحده، ربنا وقف جنبه، لكن الموضوع ضخم وكبير، مصر كبيرة، وعظيمة، محتاجة الكل يتكاتف».

علاء مرسي لـ«الوطن»: يجب الاستفادة من التجارب الماضية

أضاف علاء مرسي، أن الاستفادة من التجارب التي نجحت في الماضي أمر مهم جدًا، فيجب أن نعود إلى الريادة مرة أخرى بعد الانهيار الثقافي العالمي: «لازم نرجع الريادة تاني، اللي هي مانتهتش أو ماضعتش بس هي أخفقت شوية، بسبب ظروف عالمية، متحاجين نرجع تاني، عندنا كُتاب كتير مهمين وهوية حقيقية، نفسي يتعمل مسلسل عن سعد زغلول، وعن طلعت حرب، محتاجين نعلم الأجيال الجديدة تاريخنا كويس، لو أنا عملت مسلسل عن طلعت حرب، قد إيه الناس هتعرف إن مصر عيظمة، وعدى عليها كبوات، إحنا من 2000 لحد دلوقتي الكبوات ولا حاجة عن اللي عدى عليها في التلاتينات والأربعينات، ورغم كده مصر كانت رائدة».