علاء مرسي عن مشاركته في «مرعي البريمو»: سعيد بالتعاون مرة أخرى مع هنيدي صديقي

أكد الفنان علاء مرسي، أن فيلمه الأخير «مرعي البريمو» تجربة يعتز بها كثيرا، خاصة وأنها جمعته مرة أخرى برفيقه في الفن.. الفنان محمد هنيدي، قائلاً: «التجربة كانت وحشاني.. وحشني لقائي مرة أخرى بالفنان محمد هنيدي على الشاشة منذ آخر لقاء في «عنترة ابن ابن ابن ابن شداد» وكان منذ حوالي 3 إلى 4 سنوات».

مرسي: اللقاءت بـ«هنيدي» كأصدقاء مستمرة.. والعمل معه له طعم آخر

وأضاف «مرسي» خلال استضافته ببرنامج «من مصر» تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ اللقاءات بينه وبين الفنان محمد هنيدي مستمرة على المستوى الشخصي ومتواصل معه دوما وبشكل كثيف جدا، موضحاً: «لقاءاتنا متتالية لكن على الشاشة لها طعم آخر ونستمتع ونحن نعمل سويا».

سعيد لعودتي للعمل مع «هنيدي».. وكنت كالطفل عندما رشحت للدور

وتابع الفنان علاء مرسي، «كنت سعيدا بعرض هنيدي للعودة للعمل سويا في «مرعي البريمو» وذهبت بحماس شديد وفرحة أشبه بفرحة الطفل العائد لصديقه»، موضحا: «أعتقد أن هذه الحالة ظهرت في الفيلم رغم قيامي بدور ند لهنيدي.. ولكن أحيانا في شوتات العيون تخاطب العيون والمحبة موجودة».