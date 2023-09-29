بعد عودة الدراما الوطنية.. طارق الشناوي: «المتحدة» قدمتها في جانب اجتماعي

بعد سنوات طويلة من غياب الأعمال الدرامية الوطنية المهمة التي تعلى من روح حب الوطن والانتماء، أعادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية أفكار الأعمال الدرامية الوطنية وقدمت عشرات المسلسلات المهمة.

مسلسل الاختيار قدم في 3 أجزاء

على مدار ثلاثة سنوات، قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ثلاثة أجزاء من مسلسل الاختيار تكفل كل منها بتقديم بطولات وتضحيات أبطال مصر في القوات المسلحة والشرطة، كما قدمت خلال السنوات الماضية عددًا من المسلسلات المهمة التي كانت ترصد بطولات أخرى لرجال المخابرات المصرية مثل «العائدون».

مسلسل حرب من بطولة أحمد السقا وفراج

وقدم مسلسل «الكتيبة 101» دور رجال القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب الذي استهدف مدينة الشيخ زويد، وأيضا مسلسل «حرب» الذي قدمه النجمان أحمد السقا ومحمد فراج.

وفي هذا الصدد، يرى الناقد الفني طارق الشناوي، أن الشركة المتحدة استهدفت تقديم تلك الأعمال الوطنية المهمة بجانب إنساني واجتماعي ليظهر حقيقة البطولات التي قدمها رجال مصر للدفاع عنها.

وأشار «الشناوي» في تصريحات لـ«الوطن» أن مسلسل حرب تضمن تفاصيل اجتماعية مهمة في علاقة كل شخص بأسرته.