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هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب ماليزيا

كتب:

محمد علي حسن
11:44 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر؛ لقياس درجة قوة الزلازل في مياه شرق ولاية صباح الماليزية، إذ قالت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية إن مركز الزلزال كان على بعد 7 درجات شمالا و8 .117 درجة شرقا، وعلى عمق 67 كيلومترا.

تحذيرات من هطول أمطار في ماليزيا

وفي سياق آخر، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في ماليزيا بيانا منفصلا للتحذير من استمرار هطول الأمطار في كل من بيرليس وكيداه وبينانج لمدة يومين اعتبارا من الغد وحتى بعد غدٍ الخميس.

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