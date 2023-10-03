هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب ماليزيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر؛ لقياس درجة قوة الزلازل في مياه شرق ولاية صباح الماليزية، إذ قالت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية إن مركز الزلزال كان على بعد 7 درجات شمالا و8 .117 درجة شرقا، وعلى عمق 67 كيلومترا.

تحذيرات من هطول أمطار في ماليزيا

وفي سياق آخر، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في ماليزيا بيانا منفصلا للتحذير من استمرار هطول الأمطار في كل من بيرليس وكيداه وبينانج لمدة يومين اعتبارا من الغد وحتى بعد غدٍ الخميس.