رسائل إلى الرئيس السيسي يكتبها المواطن

نتمنى مزيداً من الاهتمام بقطاع المعاشات وزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»، والدعم اللى بتقدمه الدولة للحماية الاجتماعية، أصحاب المعاشات بيعانوا يا ريس لأن متطلبات الحياة بقت صعبة، خصوصاً لو صاحب المعاش عنده أبناء فى مراحل التعليم، عاوزين مزيد من الدعم والخدمات لأصحاب المعاشات، والدولة تنظر لهم بمزيد من الاهتمام.

حمام على عمر مواطن - البحيرة

سيناء محتاجة تنمية

عودة الأمن والاستقرار فى شمال سيناء أكبر إنجاز تحقق خلال السنوات الماضية، وبنشكر مؤسسات الدولة على التنمية اللى حصلت، لكن سيناء محتاجة المزيد، ولو اشتغلنا تنمية وعمران فيها كل يوم مش هنجيب آخرها، ومحتاجين تعويضات لمن تضرروا من سيول طابا الفترة الماضية. يا ريس انت أنقذت المصريين من الإرهاب، وده إنجاز عظيم يستحق إنك تكون معانا ونكمل معاك للمستقبل.

الحاجة سنية - مواطنة بشمال سيناء

عاوزين اهتمام بالوعى

نطالب الرئيس السيسى بمزيد من الاهتمام بقطاع الثقافة والأمن الفكرى والتطوير فى ثقافة المصريين والحفاظ على الأخلاق والقيم واستخدام القوى الناعمة فى تحقيق هذه الأهداف، فما تم من بناء وتعمير ومحاربة لأعداء مصر فى نفس الوقت يحتاج لتوعية الشعب المصرى بما يحاك حوله من حروب تستهدف أمن وسلامة مصر.

آية إبراهيم عبداللطيف موظفة - بورسعيد

الصناعة أساس البناء

أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال مسيرة البناء والتنمية اللى بدأها منذ توليه المسئولية، وأتمنى أن تصبح مصر دولة رائدة فى مجال الطاقة والغاز لأنهم أساس الصناعة، وأن تنافس فى الصناعات الثقيلة لتكون فى صف الدول العظمى، وهى مكانتها الطبيعية، فأهم الملفات التى يجب العمل عليها هو إنشاء المدن الصناعية الجديدة من الجيل الرابع لمواكبة التطور الصناعى الهائل فى مختلف المجالات.

حمادة بدر - موظف - المنوفية

كمل علشانا

أقول للرئيس السيسى استكمل مشوارك من أجلنا ومن أجل «قادرون باختلاف»، أنت الوحيد الذى شعر بنا، وقادر على تغيير نظرة المجتمع لنا، فأصبحت لنا حقوق، وصوتنا أصبح عالياً، شعرت بقيمتى وأنا أرى أن دورنا أصبح مهماً ومحورياً فى المجتمع، فنخرج إلى الجميع ولا نخشى أى شىء، وفى حال وجود أى مشكلة نقدم شكوى إلى الجهات المعنية ليبدأ الجميع بالتحرك فوراً و«باخد حقى بسرعة».

ياسمين كشك - من ذوى الهمم - الدقهلية

عاوزين نزرع ونستكفى

مطلبى الاهتمام بقطاع الزراعة الفترة الجاية علشان نوفر أكلنا وشربنا من أرضنا، أنا أشهد للرئيس وللحكومة إنهم ساعدوا الفلاح والمزارع، خصوصاً فى مشروع «حياة كريمة».. مش بس بيساعد المزارع لا كمان المشروع بيرعى الحيوانات اللى بيربيها وبيكشف عليها ويحصّنها وكله بالمجان. كمل يا ريس شغل وإحنا معاك وعيالنا معاك وكل اللى بيحب البلد معاك.

زكريا صديق - مزارع - أسيوط

التنمية هى الحل

مصر تخطو للأمام بالتنمية وبناء المدن الجديدة زى «العلمين وبنى سويف والمنيا والمنصورة»، ونتمنى إنشاء مصانع للمنتجات الحرفية فى مطروح، والاستفادة من ميناء جرجوب بالنجيلة فى التصدير والاستيراد ونقل الركاب والسياحة، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وضبط الوضع الاقتصادى بما يعم بالخير على الشعب المصرى ونطالب الرئيس السيسى باستكمال مسيرة التنمية.

محمد سالم شاب - مطروح

التعليم أمل البلد

نفسنا نكمل اللى بدأناه مع الرئيس فى المشروعات القومية والبنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، والاهتمام بالصحة والتعليم، لأن الاتنين دول أساس أى حياة كريمة، والأمل إن مصر تكون أفضل فى المستقبل، وأشكر الرئيس السيسى على مبادرة «حياة كريمة» اللى خلت القرى المصرية زى المدن وفيها خدمات أحسن من المدن كمان، وإحنا بنثق فى الرئيس ونتمنى يستمر فى قيادة البلاد إلى بر الأمان.

أحمد فاروق - موظف - أسوان

نفسنا نعيش بدون أمراض

أحلم بأن تكون مصر أكبر دولة فى العالم وخالية من البطالة والأمراض، وأن يكون الاقتصاد المصرى أكبر اقتصاد فى العالم، كما أطمح لمزيد من الأعمال والخدمات والإنجازات المتواصلة لجميع أهالى القاهرة الكبرى، وأقول للرئيس عبدالفتاح السيسى: «نفسى تكمل مشوارك وإنجازاتك وإحنا عايزين نرد الجميل ليك وندعمك وإحنا معاك يا سيسى، معاك».

سامح حبيب - موظف - القاهرة

التعليم بيخدم الاقتصاد

نحتاج لزيادة الاهتمام بقطاع التعليم العالى لأنه نهضة للحاضر والمستقبل، وأتمنى أن يكون هناك ترتيب متقدم للجامعات المصرية فى مصاف الدول المتقدمة، وأن تصبح مصر ضمن الدول العشرين اقتصادياً، لتصبح رائدة فى ملف التعليم، كذلك أدعو الرئيس لإيجاد حلول لتطوير البحث العلمى علشان نستفيد من قدرات وإمكانيات أولادنا، خصوصاً الموهوبين والمخترعين.

د. محمد الكيلانى - أخصائى شئون تعليم عالٍ - الفيوم

الشباب سند مصر

أدعو الرئيس للاهتمام أكثر بفئة الشباب وتوفير فرص عمل أكثر لهم، لأن الشباب هم سند مصر وأمل مصر، ودمجهم فى الحياة العامة، وأتمنى تكون مصر أفضل دولة فى العالم فى كل المجالات، وناسها وشعبها يكونوا أحسن شعب فى الدنيا ونعيش كرماء داخل بلدنا وما يبقاش فيه الأسباب اللى بتخلى الشباب يهاجر برة، وده هيحصل لما يتوفر له شغل ومعيشة كريمة جوة مصر.

أحمد عبدالجواد العبادى -موظف - الأقصر

زود المشروعات الصغيرة

عاصرت كل رؤساء مصر، بدءاً من الزعيم جمال عبدالناصر مروراً بالرئيس السادات حتى الزعيم عبدالفتاح السيسى، ولأنه مخلص وبيشتغل لصالح المواطن والبلد فمن هنا بنقول كمل على بركة الله واشتغل وابنى فى البلد، إحنا بقينا على الطريق السليم بفضل الاستقرار، وندعو لدعم الصناعة الوطنية والمشروعات الصغيرة علشان نقضى على البطالة ونستفيد من الشباب.

الحاج عبدالبارى مجاهد - مزارع - القليوبية

التنمية واقع عايشينه

نتمنى لمصر زيادة الاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار فى البنية التحتية والصناعة، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وحماية البيئة من التلوث والتغير المناخى.. لذلك يجب أن يكون الرئيس السيسى موجوداً على رأس السلطة فى 2024، فهو قادر على استكمال مسيرة التنمية والتطوير وتحقيق مستقبل أفضل لجميع مواطنيها.

د. محمود البنا - طبيب - محافظة الغربية

صناعة محتاجة دعم

نحتاج للاهتمام بصناعة الموبيليا، لوجود عمالة كثيرة فى هذه الصناعة مدربة وقادرة على تحويلها لصناعة مصدرة للخارج، ورسالتى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى إننا يا ريس مقدرين تعبك ومحبتك للبلد وعارفين إن لولا الحرب وكورونا والمشاكل الكبيرة اللى مرت بها البلد كنا لمسنا نتايج الإصلاح الاقتصادى، لكننا عندنا أمل إنك أدها وإنك قادر تعدى بمصر من الأزمات وكلنا معاك.

مينا جاد - موظف - الإسكندرية

بالصبر والعمل هتنجح

كنا وما زلنا شهوداً على بناء مصر فى عهد الرئيس السيسى بعدما مررنا بفترة فوضى وعدم استقرار، التنمية تحتاج إلى صبر، وبالصبر والعمل هننجح وهنكمل مشروعات تخلى مصر منارة اقتصادية، ورسالتى للرئيس السيسى أن يستمر فى مشروع الأمل لمبادرة «حياة كريمة»، اللى أعاد به بناء القرية المصرية، وأصبحت قرى منتجة وأهلها عايشين بالفعل حياة كريمة.

محمد الأجرود - محامٍ - كفر الشيخ

هنكمل بناء وتعمير

رسالتى إلى الرئيس السيسى أن يستكمل إنشاء البنية التحتية وشبكة الطرق اللى بقت فى كل حتة فى مصر واختصرت زمن كل المشاوير والسفريات اللى كنا بنقطعها فى ساعات، دلوقتى بقت فى دقايق، وبدون حوادث تقريباً، لأن الطرق اتعملت بنظام حديث بيراعى الجودة والمواصفات القياسية.. المشاريع دى هى اللى محتاجينها لمستقبل ولادنا علشان يعيشوا فيها.

سراج صلاح الدين - محامٍ - دمياط

احمى الشباب بالشغل

نفسى أشوف مصر متقدمة فى جميع القطاعات الزراعية والصناعية والعلمية، ويتم افتتاح المزيد من المشروعات اللى توفر فرص عمل للشباب والمواطنين، إحنا بنحمى الشباب لما بنوفر لهم شغل، بنحميهم من الانحراف والاستغلال وبث الأفكار المسمومة فى عقولهم، بنحمى البلد لما بنحمى الشباب، والاهتمام أكثر بالزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتخفيف الأسعار.

مجدى البقرى - معلم - الشرقية