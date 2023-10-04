تقديم مليون و731 ألفا و885 خدمة بحملة 100 يوم صحة بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه قد بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ100 يوم الماضية بالمحافظة، مليوناً و731 ألفا و885، تشمل الخدمات الوقائية «التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية و المبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية» متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كل أرجاء المحافظة.

وأضافت طهيو في بيان اليوم، أنه قد تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 441 ألفاً و454 مواطنا، واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية «القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم» 116 ألفا و33 مواطنا.

تفاصيل حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية

وأشارت إلى أنه قد بلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 95 ألفاً و366 وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 171 ألفاً و37 سيدة وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 207 آلاف و465 مواطنا، بالإضافة إلى 72 ألفاً و24 من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

واكدت أنه تم تقديم خدمات التطعيم لعدد 347 ألفاً و800 طفل والمرور على 3802 منشأة غذائية وسحب 4972 عينة من الأغذية والمشروبات.

فعاليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية

ولفتت إلى أنه تم المشاركة في إقامة 10 فعاليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية 100 يوم صحة وكذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة 100 مليون صحة.

كما تم عمل أسبوع مكثف للتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية عن طريق فرق التثقيف الصحي التي نشرت المعلومات الصحية السليمة بين أكثر من 15 ألف مواطن وكذلك عمل ورش عمل للأطباء وندوات لفرق العمل المشاركة في المبادرة بكل مراحلها.