أول تعليق من ترامب ونائبه على عزل مكارثي: الجمهوريون ينقسمون على أنفسهم

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، متسائلًا: «لماذا ينقسم الجمهوريون على أنفسهم ولا يتوافقون ضد الديمقراطيين»، بينما علق مايك بنس، نائب الرئيس السابق، قائلًا إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد عزل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي.

مجلس النواب الأمريكي عزل رئيسه الجمهوري

وأعرب البيت الأبيض عن أمله في انتخاب مجلس النواب رئيسا جديدا له في أسرع وقت.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد عزل رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغراً، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على من سيخلف مكارثي

وبحسب «سكاي نيوز» أن مكارثي سيعمل قائما بأعمال رئيس مجلس النواب لحين انتخاب رئيس جديد، ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على من سيخلف مكارثي.