إزالة 8 مخالفات بناء في سوهاج وتحرير محاضر لأصحابها

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، 8 حالات إزالة بالمركز في إطار سعي الوحدة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بإشراف المهندسة هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة طما.

إزالة 8 مبانٍ مخالفة

وأزيلت حالتي بناء دون ترخيص على الأراضي الزراعية بحوض جامع عبدالرحيم على مساحة 13 سهما بمجلس قروي أم دومة، وإزالة 3 حالات بمجلس قروي المدمر بمساحة 340 مترا بينها شدة خشبية، وإزالة سور وشدة خشبية بمجلس قروى العتامنة بمساحة 230 متر، وإزالة بناء مخالف بمركز طما بسماحة 100 متر.

تحرير المحاضر للمخالفين

من جانبها، قالت المهندسة هويدا الشافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن حملة إزالة المباني المخالفة شهدت مشاركة مسؤولي حماية الأراضي بـ«طما، وأم دومة»، مضيفة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددة على أن الوحدة مستمرة بتطبيق الإجراءات القانونية للتصدي لأي شخص يتعدى على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف.