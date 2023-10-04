أول تعليق من بايدن على عزل رئيس مجلس النواب

في أول رد فعل له على عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي السيناتور الجمهوري كيفن مكارثي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل ماكارثي من المنصب.

يأمل الرئيس بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً

جاء ذلك على لسان كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة «نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل الرئيس بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً».

وحمّل الديمقراطيون كيفن مكارثي مسؤولية دفع البلاد إلى حافة إغلاق حكومي، مؤكدين أنهم يعتبرون مكارثي غير جدير بالثقة بعد أن خرق اتفاقا بشأن الإنفاق مع الرئيس جو بايدن، كما أنهم يشعرون بالغضب من قراره إعطاء الضوء الأخضر لإجراء تحقيق بشأن عزل الرئيس جو بايدن، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

وصوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغراً، في خطوة هي الأولى في تاريخ مجلس النواب الأمريكي الممتدّ منذ 234 سنة.