تفاصيل الدعاوى القضائية ضد إيلون ماسك.. احتيال وتشهير ورعاية الأبناء

يعد رجل الأعمال الكندي والأمريكي الجنسية إيلون ماسك من أكثر الشخصيات جدلا بالعالم، ويواجه ماسك خلال اليومين الماضيين 3 دعاوى قضائية مختلفة، ما بين تشهير ومطالبة برعاية لأبناء والاحتيال، شخصية مميزة ومتفردة للمهندس والمخترع إيلون ماسك أغنى رجل في العالم وصاحب تطبيق تويتر الذي تم تغييره إلى تطبيق إكس، تجعله أحد أشهر الشخصيات المثيرة للجدل بالعالم، والاسم المتصدر للعديد من الأخبار والأنباء بالمواقع الصحفية الدولية، آخرهم ما نشر عنه اليوم حول توجيه عدد من الدعاوي القضائية ضده بتهمة الاحتيال، إضافة إلى تهمة تطالبه برعاية أبنائه.

تهمة الاحتيال

دعاوى قضائية جديدة تم رفعها كدعوى قضائية جماعية مقترحة يحاول من خلالها الضحايا إثبات أنهم تعرضوا للخداع من إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، كونه احتال على مساهمين سابقين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والذي أصبح اسمه إكس، وذلك بانتظاره العام الماضي فترة طويلة قبل إعلانه أنه استثمر في «تويتر» التي اشتراها لاحقا وغير اسمها لـ«إكس».

11 يوما موعدا نهائيا حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، انتظر إيلون ماسك لإعلان أنه اشترى 5% من أسهم «تويتر»، وهو ما جعله في مرمى الاتهامات من المساهمين، وهو الأمر الذي ينظر بالقضاء الأمريكي من خلال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر، في حين رفض قاضٍ آخر في مانهاتن أيضا دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد «ماسك» الذي التزم محاميه بالصمت.

تحصيل ما يزيد عن 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في «تويتر»

المساهمون بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما باعوا أسهما في «تويتر» بأسعار مخفضة غير حقيقية بسبب خدعة «ماسك»، الذي تمكن من تحصيل ما يزيد عن 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في «تويتر»، بسبب انتظاره 11 يوما قام خلالهم بالتحدث سرا مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه، قبل الإعلان أخيرا عن حصة 9.2% في أبريل 2022.

تهمة بشأن حقوق الأبناء

المغنية الشهيرة كلير باوتشر والتي تعرف باسم غرايمز صاحبة دعوى أخرى في المحكمة العليا في سان فرانسيسكو مقدمة ضد إيلون ماسك رجل الأعمال الكندي وأمريكي الجنسية الذي ولد في جنوب أفريقيا، لإقامة علاقة أبوية، مع أطفالهم الثلاثة، والتزم محامون ماسك بالصمت أيضا ورفضوا التعليق.

وكان ماسك وغريمز قد رزقا بابن اسمه X Æ A- 12، والذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى X Æ A- Xii والملقب بـ«X» في 4 مايو 2020، ثم بابنة ولدت عن طريق أم بديلة في ديسمبر 2021، تدعى Exa Dark Sideræl، والتي تلقب بـ«Y»، والزوجان أنجبا أيضا طفلا ثالثا، وهو ما تم الكشف عنه في سيرة ماسك التي كتبها والتر إيزاكسون اسمه تكنو ميكانيكوس، ويدعى تاو، وفقا لمراجعة الكتاب التي أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

تهمة التشهير

تهمة ثالثة يواجهها رجل الأعمال إيلون ماسك بعد أن رفع رجل من كاليفورنيا دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير، وزعم فيها أن الأخير روج في شبكته الاجتماعية X خبرا كاذبا عنه، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، لافتة إلى أن الدعوى القضائية التي رفعها بنجامين برودي البالغ من العمر 22 عاما، تتعلق بمقطع فيديو نشرته شبكة التواصل X لمظاهرات أشار إيلون ماسك إلى احتمال تورط الشاب العشريني بعد تداول صورة لشبيه له، وينوي الشاب طلب تعويض مالي من إيلون ماسك لا يقل عن مليون دولار.