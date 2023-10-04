مفاجأة.. صدق تنبؤات العالم الهولندي «8 زلازل حدثت بالفعل»

شهدت قارة آسيا 8 زلازل متتالية أمس، في الوقت الذي توقع فيه عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوجربيتس، حدوث هزة أرضية قوية في باكستان والمناطق القريبة منها.

توقعات عالم الزلازل الهولندي صدقت بالفعل

وقال هوجربيتس، في تغريدة له عبر موقع «إكس»، تويتر سابقا، إنّه في 30 سبتمبر سجلوا تقلبات جوية شملت أجزاء من باكستان ومناطق قريبة منها، مشيرًا إلى أنّها يمكن أن تكون مؤشرًا على هزة أقوى قادمة كما كان الحال مع المغرب، مؤكدًا إمكانية حدوث زلازل قوية وكبرى في هذه المنطقة وأن هذه الزلازل ستحدث في شهر أكتوبر خاصة الفترة من 1 إلى 3.

وصدقت توقعات عالم الزلازل الهولندي حيث ضربت 8 زلازل قوية مناطق قريبة من باكستان كما توقع، وقعت هذه الزلازل في الهند ونيبال وأفغانستان، في ساعة واحدة.

3 زلازل قوية تضرب الهند في ساعة واحدة

وتعرضت الهند لـ3 هزات قوية أمس الثلاثاء حيث وقع زلزال الساعة 9.30 بالتوقيت العالمي، على بعد 10 كم من جايبور، الهندوبلغت قوته الأولية بين 5 و 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وفي نفس الوقت وقع زلزال على بعد 13 كم من دلهي، وبلغت قوته الأولية بين 4.9 و5.5 درجة على مقياس ريختر.

وبعدها بـ20 دقيقة تحديدًا وعلى بعد 9 كم من دلهي، وقع زلزال قوته الأولية بين 4.9 و5.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك حسبما أوضح موقع «سيسمو» المتخصص في أخبار الزلازل.

4 زلازل تضرب نيبال في ساعة واحدة

4 زلازل ضربت نيبال في ساعة واحدة، وأغلقت الزلازل طريقا سريعا رئيسيا في نيبال، وهو طريق مهم في السهول الجنوبية، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا.

وذكر المركز القومي النيبالي للبحوث ورصد الزلازل، أن زلزالا ثالثا شدته 4.1 درجة بمقياس ريختر ضرب نيبال بعد فترة قصيرة من الزلزالين اللذين هزا الجانب الغربي من البلاد بعد ظهر اليوم، وأن توابع هذه الزلازل لا تزال مستمرة في منطقة «باجهانج» مركز الزلزال الثالث.

وذكر شهود عيان، أن تصدعات شوهدت في العديد من المباني بمواقع مختلفة، وأن العديد من المنازل أيضاً تعرض للانهيار والأضرار.

وكان المركز القومي النيبالي للبحوث ورصد الزلازل رصد في وقت سابق زلزالين في نيبال وأن قوة أحدهما بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، بينما بلغت قوة الثاني 6.3 درجة.

زلزال في أفغانستان

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند، أمس، تعرض مدينة فيض آباد الأفغانية،على بعد 85 كيلومترا جنوب شرق مدينة فيض آباد، التي تقع شمال شرق أفغانستان بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى له في توقع الزلازل وحدوثها بالفعل وسبق ذلك توقعه بحدوث زلزال مدمر في المنطقة بين تركيا وسوريا وهو ما حدث بالفعل ونال بعده شهرة واسعة.