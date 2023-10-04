8 نواب جمهوريون أطاحوا برئيس مجلس النواب الأمريكي.. من هم؟

أطاح مجلس النواب الأمريكي برئيسه كيفن مكارثي في جلسة تاريخية بأغلبية 216 صوتا مقابل 210، إذ صوت ثمانية جمهوريين لصالح قرار عزله من منصب الرئاسة.

تفاصيل الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي

ويسيطر نواب الحزب الجمهوري على مجلس النواب الأمريكي بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعدا مقابل 212، ما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على 5 أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.

وصوت 8 نواب من أعضاء الحزب الجمهوري لصالح قرار عزل كيفن مكارثي، من منصبه كرئيس لمجلس النواب الأمريكي:

- النائب: أندي بيجز من ولاية أريزونا.

- النائب: كين باك من ولاية كولورادو.

- النائب: تيم بورشيت من تينيسي.

- النائب: إيلي كرين من أريزونا.

- النائب: بوب جود من فرجينيا.

- النائب: نانسي ميس من ساوث كارولينا.

- النائب: مات روزندال من مونتانا.

النائب: مات جايتز من فلوريدا.