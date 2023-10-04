إنجازات 10 سنوات في «حكاية وطن».. حملات توعوية مكثفة لمواجهة التمييز

بذلت الدولة جهودًا رامية في مكافحة العنصرية والتمييز بين مواطنيها على الأصعدة الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وجاء ذلك اتساقًا مع الدعوات والتوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية في مختلف المناسبات والمحافل لنشر قيم التسامح، وتعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية، ونبذ جميع مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة.

مكافحة التمييز القائم على أساس ديني من أسفل لأعلى

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة أنّ الدولة قامت على صعيد الجهود الميدانية، بمكافحة التمييز القائم على أساس ديني من أسفل لأعلى؛ إذ بدأت بتنشئة الشباب من خلال مؤسستي التعليم والشباب والرياضة على احترام التنوع، من خلال غرس منظومة القيم المصرية في نفوس النشء.

التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة

وفي إطار سعي الجمهورية الجديدة لبناء الوعي لمواجهة أي تعصب ديني أو فكري أو رياضي جرى تنفيذ عدد من القوافل التعليمية تحت شعار «الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل» متضمنة الحديث عن التسامح الديني والمجتمعي، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.

ونفذت الدولة خلال السنوات الأخيرة 33 مبادرة، استفاد منها أكثر من 10 آلاف من الشباب والأطفال والسيدات في 7 محافظات؛ وجرى تدريبهم على مفاهيم المواطنة، وقبول الآخر والعيش المشترك.

وعلى صعيد التربية والتعليم، وتأكيدًا لأهمية القيم الأخلاقية في المجتمع، ودور التعليم في ترسيخ وتعزيز تلك القيم بين النشء، جرى إعداد كتاب القيم واحترام الآخر؛ ويتضمن محتواه تعزيز قيم التسامح ونبذ التعصب والعنف بين فئات المجتمع، والتأكيد على السلوك القويم وتقبل الآخر.

كما جرى اعتماد حقيبة تدريبية للمعلمين تستهدف دعم الحريات الدينية، ونشر ثقافة التسامح ونبذ التمييز؛ فضلًا عن تشكيل اللجنة المسؤولة عن تنفيذ التدريب.