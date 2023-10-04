أسعار البصل في سوق العبور اليوم الأربعاء.. اعرف وصل كام؟

تسبب قرار الحكومة بوقف تصدير البصل إلى الخارج لمدة 3 أشهر بدءًا من شهر أكتوبر الجاري، في استقرار أسعار البصل وانخفاضه في الأسواق، وسط توقعات التجار بانخفاضه بشكل أكبر الفترة المقبلة.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل أسعار البصل اليوم الأربعاء في سوق العبور، وفق الموقع الإلكتروني للسوق، التي جاءت كما يلي:

أسعار البصل اليوم

وتراوحت أسعار البصل اليوم في سوق العبور من 14 إلى 18 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- تراوح سعر الكوسة بين 5 و10 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور بين 8 إلى 11.5 جنيه.

- تراوح سعر الجزر اليوم بين 15 و21 جنيها.

- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 29 و35 جنيها.

- تراوح سعر البامية في سوق العبور بين 28 و30 جنيها.

- تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 25 جنيها.

- سعر الكيلو فى الفلفل الحامي من 7 إلى 19 جنيها.

- تراوح الباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 5.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر الثوم من 15إلى 30 جنيهًا.

- حبة كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.