نقابة السكة الحديد والمترو تعلن دعم السيسي في الانتخابات لاستكمال الإنجازات

أعلنت النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أنه عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لولاية جديدة استجابة لرغبة الشعب، أجرى عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة لسكك حديد، مصر ومترو الأنفاق يرافقه مجلس النقابة العامة وعددا من رؤساء اللجان النقابية الفرعية عدد من الجولات واللقاءات العمالية دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس استعاد مصر من جماعات الإرهاب

وأكد رئيس النقابة خلال اللقاءات أن الرئيس السيسي تمكن من استعادة مصر الغالية من جماعات الإرهاب، واستطاع أن يوفر الأمن والأمان للمواطن على عكس دول كثيرة، كما استطاع أن يرسي قواعد الجمهورية الجديدة من حيث التنمية والتطوير وإنشاء الطرق والأنفاق والمدن الجديد.

تأييد السيسي لجني ثمار التنمية

وأضاف أن الرئيس السيسي تمكن من إحداث نقلة حضارية يتباهى بها كل مصري، وعبر بمصر العديد من الأزمات الاقتصادية والصحية وغيرها، إذ قضى على فيرس سي، كما أطلق العديد من المبادرات الصحية.

وقال: «من أجل استكمال كل هذه الإنجازات وحتى نستطيع أن نجني الثمار الحقيقية لهذه التنمية، لا بد من دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة».