حملة الرئيس السيسي: إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان «هنكمل الحلم»

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان «هنكمل الحلم»، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات.

الحملة: الرئيس يأمل مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكدت الحملة أن الرئيس السيسي يأمل في أن يقدم الشعب المصري أفضل الأمثلة، وأن يظهر المصريون للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الحملة الرسمية للرئيس السيسي إلى أن الحملة مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل والإجراءات في وقت قريب لاحق.

السيسي يترشح لفترة رئاسية جديدة

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة وذلك استجابة لملايين المصريين بالميادين في كافة المحافظات، والترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز.