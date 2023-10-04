طرح شقق «سكن كل المصريين» خلال أيام.. اعرف الشروط والتفاصيل

قال مصدر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنّ موعد طرح شقق مبادرة سكن كل المصريين لمحدودي الدخل، سيكون في نهاية أكتوبر الجاري، موضحا أنّ الوزارة في حالة من التأهب استعدادا للطرح.

مساحات وأسعار وحدات سكن كل المصريين

وكشف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مساحة الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين، تبدأ من 75 حتى 95 مترا مربعا، وبأسعار تصل إلى 360 ألف جنيه، لافتا إلى أنّ أسعار الوحدات تختلف حسب المدن ونسب التميز.

أماكن الطرح

وأضاف أنّ أماكن طرح وحدات سكن كل المصريين، ستكون في المدن التالية «15 مايو، 6 أكتوبر الجديدة، بدر، العبور الجديدة، السادات، حدائق العاصمة، برج العرب، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، الفيوم الجديدة، أخميم الجديدة، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، قنا الجديدة».

شروط حجز شقق سكن كل المصريين

وتمثلت شروط شقق الإسكان الاجتماعي «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل، كما يلي.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 51 عاما.

- ألا يكون المتقدم سبق للمتقدم الاستفادة من مشروعات الإسكان من قبل.

- ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 2700 حال كونه أعزب.

- ألا يزيد الدخل الشهري عن 7 آلاف جنيه في حالة الزواج.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن كل المصريين

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم شرط أن يكون سارية.

- تقديم قسيمة زواج حالة كان متزوجا.

- تقديم مفردات المرتب ومستندات إثبات قيمة الدخل الشهري.

- تقديم إيصال دفع مقدم جدية الحجز.