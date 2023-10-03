وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مدينة قنا الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مستجدات المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، التى يتم تنفيذها على مساحة إجمالية 29 ألفا و485 فدانا، والتي تقع في الشمال الشرقي من مدينة قنا الأم على طريق «قنا - سفاجا» بالكيلو 8.

مستجدات العمل في قنا الجديدة

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّه بالنسبة لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، فتضم المدينة 6800 وحدة سكنية، تم وجارٍ تنفيذها بمناطق متعددة بالمدينة، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات، ولا سيما المشروعات الخدمية بالمدينة لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن بها والمترددين عليها.

وأشار إلى أنّه تم وجار تنفيذ نحو 49 مبنى خدميا متنوعا بالمدينة، وجرى الآن تخصيص 10 آلاف و558 قطعة أرض سكنية صغيرة متنوعة بين إسكان اجتماعي وبيت الوطن وإسكان متميز، بهدف تمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، إلى جانب تخصيص قطع الأراضي الاستثمارية متنوعة الأنشطة.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنّ المشروعات الخدمية بالمدينة بها «مبنى أمني - 8 مدارس تم تشغيل 7 منها وجارٍ تنفيذ مدرسة بالحي الثالث، و3 وحدات صحية ومبنى إسعاف ومستشفى، و3 ملاعب كرة قدم ومركز شباب، و14 مبنى خدمات عامة – و8 حضانات تم تنفيذ 6 منها وجارٍ تنفيذ اثنتين، ومسجد، و8 أسواق تجارية تم تشغيل 6 منها وجارٍ تنفيذ اثنتين، بتكلفة 595 مليون جنيه، كما تم تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة دور عبادة (مساجد – كنائس)».

وقال رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إنّه في مجال الاستثمار في قطع الأراضي الخدمية، جرى تخصيص 8 قطع أراض بنشاط تعليمي، و27 قطعة أرض بأنشطة تجارية وخدمية، و4 قطع أراضٍ بنشاط بنوك، و4 قطع أراضٍ بأنشطة طبية مختلفة، و3 قطع أراضٍ بأنشطة ترفيهية، و15 قطعة أرض بنشاط مخزن، و 7 قطع أراضٍ بأنشطة «عمراني متكامل – عمراني ختلط – تجمعات سكنية» بإجمالي مساحة 278 فدانا، و3 محطات تموين سيارات، و4 قطع أراضٍ بنشاط مخابز، وقطعتي أرض بنشاط (معهد عالٍ)، و5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، وقطعة أرض بنشاط ثقافي.

وأضاف أنّ إجمالي قطع الأراضي الاستثمارية الخدمية في المدينة 83 قطعة أرض، بجانب قطع الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أشهر 7 و8 و9 من العام الجاري، والتي شملت قطعتي أرض بنشاط عمراني متكامل ومختلط، وقطعتي أرض بنشاط مخازن، و6 قطع أراضٍ بنشاط «تجاري إداري فندقي ترفيهي – تجاري – تجاري إداري»، وقطعة أرض بنشاط ترفيهي، وقطعة أرض بنشاط مخابز، وقطعة أرض بنشاط طبي.

ولفت رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 487.5 فدان وتضم 955 قطعة أرض، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بها، ومن المقرر أن توفر المنطقة الصناعية نحو 40 ألف فرصة عمل.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أنّ مشروعات المرافق ومحطات مياه الشرب والصرف والطرق والزراعة شملت تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بطاقة 23.5 ألف م3/يوم، ومحطة محولات كهرباء قنا الجديدة جهد 66/22 ك.ف سعة 2*40 ميجا ف.أ قابلة للتوسع، والطريق الفاصل بين منطقة الامتداد الشرقي بالمدينة ومنطقة التنمية الزراعية بطول 8 كيلومترات، وشبكات المياه والري والصرف بالحيين الثالث والرابع ومركز خدمات المدينة ومنطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية بمساحة 1900 فدان، وزراعة وتشجير مناطق الإسكان الاجتماعي والإسكان القومي والمدخل الرئيسي للمدينة والطريق الدائري، وأرصفة وبلدورات وأعمال زراعة بالجزر الوسطى للطرق الرئيسية بالمنطقة 4 بالحي الثاني ومنطقة النوادي، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15500م3/يوم، وشبكات الكهرباء للحيين الثالث والرابع والمنطقة السياحية والترفيهية ومنطقة الخدمات الإقليمية ومركز خدمات المدينة، والأعمال المدنية والميكانيكية لخزان مياه الشرب العالي، وشبكات الصرف الصحي بمنطقة غرب المدينة، وأعمال الطرق بالحيين السكنيين الثالث والرابع، وبدء تنفيذ طرق المنطقة السياحية والترفيهية.