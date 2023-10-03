زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب أفغانستان

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند، تعرض مدينة فيض آباد الأفغانية، لزلزال اليوم، بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

مركز زلزال أفغانستان على عمق 10 كيلومترات

وقال المركز في تدوينة على منصة «إكس»: «فيما يتعلق بـ زلزال أفغانستان، جرى رصد الزلزال عند خط عرض 54 .36 درجة، وخط طول 20 .71 درجة، وعلى عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 85 كيلومترا جنوب شرق مدينة فيض آباد، التي تقع شمال شرق أفغانستان».

زلزال مدينة فيض آباد في أفغانستان

وأوضح المركز أن مدينة «فيض آباد» الأفغانية كانت قد تعرضت لزلزال شدته 4.3 درجة بمقياس ريختر يوم 16 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن لدى المركز شبكة ضخمة لرصد الزلازل تضم 155 محطة مجهزة بأجهزة حديثة متطورة قادرة على رصد الهزّات الأرضية على مسافات بعيدة من الهند.