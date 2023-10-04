الكشف على 1691 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تنظيم قافلة طبية في قرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالمديرية، وتم توقيع الكشف الطبي على 1691 مريضا في مختلف التخصصات الطبية.

قوافل طبية في الأماكن المحرومة

وأشار «مكين» في بيان، إلى أن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

12 عيادة متنقلة

وأوضح أن القافلة الطبية تضمنت 12 عيادة متنقلة «أنف وأذن– 2 أطفال - جراحة - جلدية - تنظيم أسرة»، ومعمل طفيليات وأشعة x ray، وتضمنت القافلة الكشف على «باطنة 261 - أطفال 215 - جراحة 192 - أنف وأذن 147 - جلدية 167 - رمد 143 - أسنان 198 - عظام 245 - نساء وتنظيم أسرة 123 - إجراء 253 تحليلاً مختلفاً للمرضى - 105 حالات أشعة عادية وموجات صوتية - فحوصات لـ134مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم»، بالإضافة لتحويل 29 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

كما تم إصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وجرى عمل 40 ندوة تثقيفية و106 حالات استبيان.