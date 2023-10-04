«جريج فيرجيس» أول صاحب بشرة سمراء يتولى رئاسة مجلس العموم الكندي

انتُخب جريج فيرجيس رئيسًا لمجلس العموم الكندي كأول رجل أسود في تاريخ البلاد يتولى هذا المنصب، خلفًا أنتوني روتا الذي استقال من هذا المنصب بعد تكريمه لأحد المحاربين القدامى الأوكرانيين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأشارت الشبكة، إلى أن «فيرجيس» بصفته رئيسًا لمجلس العموم، يتثمل دوره في إدارة المناقشات وتنفيذ القواعد بحيادية تامة، وعدم التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.

«فيرجيس» أول أسود يتولى رئاسة مجلس العموم الكندي

من جانبه، وجه رئيس الوزراء جاستن ترودو، التهنئة لرئيس مجلس العموم الكندي بمناسبة منصبه الجديد، مشددًا على أن «فيرجيس» أصبح «أول كندي أسود يتولى رئاسة هذا المجلس».

فيرجس مصدر إلهام لجميع الكنديين

وأضاف رئيس الوزراء، أن «فيرجيس» يشكل مصدر إلهام لجميع الكنديين، وخاصةً للأجيال الشابة التي تتطلع للمشاركة في الحياة السياسية. وأشار مجلس العموم في بيانه إلى أن رئيسه الجديد يولى اهتمامًا كبيرًا بمجتمع السود، إذ تم انتخابه للمرة الأولى كنائب في عام 2015 وشارك في رئاسة تجمع البرلمانيين السود لمدة ست سنوات.

جدير بالذكر أنه جرى انتخاب فيرجيس ليصبح رئيسًا لمجلس العموم الكندي، بعد أسبوع من استقالة أنتوني روتا، على خلفية الجدل الذي أثاره بسبب تكريمه لأحد قدامى المحاربين الأوكرانيين خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا.