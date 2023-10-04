هل أنهى أحمد فتوح آمال الأهلي في ضمه؟.. «مخاوف زملكاوية من سيناريو إمام عاشور»

لم يكن يحتاج أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، للخروج بتصريحات من أجل الرد على مفاوضات الأهلي، في ظل حالة الترقب التي كانت تعيشها جماهير الأبيض خلال الأيام الماضية، خوفا من رحيل نجم الفريق.

«رسائل غير مباشرة» كانت وسيلة ظهير أيسر الزمالك، للرد على أنباء توقيعه للمارد الأحمر خلال الساعات الماضية، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى القلعة الحمراء على مدار الشهور الأخيرة.

كيف رد فتوح على أنباء توقيعه للأهلي؟

«تعالى يا فتوح»، هتاف طالما هزت به جماهير الزمالك مدرجات «التالتة يمين»، تعبيرا لحبهم للاعبهم، وهو المقطع الذي استعان به «فتوح» لنشره عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ«إنستجرام»، ردا على أنباء توقيعه للمنافس التقليدي.

لم يكتف فتوح بتلك الرسالة، التي تحمل الكثير من المعاني، بل قام بإعادة نشر «ستوري» لأحد متابعيه، تحمل رسالة: «ابن النادي دائما وأبدا».

هل ينتقل أحمد فتوح إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

وكانت جلسة جمعت أحمد فتوح مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية، من أجل الاتفاق على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع القلعة البيضاء، إلا أنهم لم يتوصلوا لاتفاق نهائي، في انتظار انتخاب مجلس جديد للنادي، فيما انتشرت شائعات بشأن توقيع اللاعب على عقود انتقاله للمارد الأحمر، إذ ينتهي عقده الحالي مع الزمالك بنهاية لاموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجانا في يناير المقبل.

في المقابل، تعيش جماهير الزمالك حالة من التخوف، رغم رد «فتوح» غير المباشر على أنباء توقيعه للمارد الأحمر، خاصةً أن العديد من اللاعبين خرجوا في وقتٍ سابق، وأعلنوا بقاءهم في القلعة البيضاء، وبعد أشهر قليلة ارتدوا القميص الأحمر، آخرهم إمام عاشور.

وعاد أحمد فتوح إلى الزمالك بعد فترتي إعارة في إنبي وسموحة، ليبدأ مشوار التألق بالقميص الأبيض والخطين الحمر، في عام 2020.

وقاد فتوح الزمالك للتتويج ببطولتي الدوري موسم 2020 - 2021، و2021 - 2022، وهو نفس الموسم الذي حصد خلاله الفارس الأبيض لقب كأس مصر.

أحمد فتوح الذي أثبت نفسه مع الزمالك خلال السنوات الثلاث الماضية، حجز مكانا أساسيا في تشكيل منتخب مصر، ليرتبط اسمه بعد ذلك بالانتقال إلى الأهلي من أجل خلافة علي معلول قائد الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء.