مفاجآت جديدة في مفاوضات الأهلي لضم لاعب الزمالك أحمد فتوح

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، منح الضوء الأخضر لإدارة القلعة الحمراء، من أجل التفاوض مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، للتعاقد معه في الموسم المقبل، لخلافة النجم التونسي علي معلول.

هاني حتحوت: الأهلي عرض اسم «فتوح» على كولر لخلافة معلول

وقال «حتحوت» في تصريحات تلفزيونية: «أحمد فتوح ينتهي تعاقده مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، لذلك يبقى الوضع مقلقًا لجماهير الفريق الأبيض، في ظل عدم الإعلان الرسمي عن تجديد عقده».

وتابع: «هناك ترقب أهلاوي لموقف فتوح؛ إذ عرض مسؤولو الفريق الأحمر عدة أسماء لخلافة علي معلول، في الصيف الماضي، على المدرب السويسري مارسيل كولر، بينهما ظهير الزمالك».

هاني حتحوت: كولر وضع صفقة أحمد فتوح ضمن أولوياته

وأكد هاني حتحوت: «كولر وضع اسم أحمد فتوح ضمن الأولويات، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، بناء على الرؤية الفنية له، لذلك هناك ترقب من جانب إدارة النادي الأهلي، لموقف اللاعب الشاب مع فريقه الزمالك».