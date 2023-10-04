بعد تأكيد شوبير ونفي ميدو.. هل ينتقل أحمد فتوح للنادي الأهلي يناير المقبل؟

أحمد فتوح، 25 عاما، لاعب الظهير لنادي الزمالك ومنتخب مصر، تصدر التريند بعد تضارب الأنباء حول انتقاله من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي يناير المقبل، لتنهال العديد من التسريبات التي تؤكد أو تنفي صحة هذه المعلومات.

شوبير: الأهلي يضع فتوح على رأس اهتماماته

الإعلامي أحمد شوبير قال خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم، على شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن أحمد فتوح، في طريقه للانضمام للمارد الأحمر خلال 3 أشهر، وأنه على رأس صفقات النادي الأهلي المنتظرة بالموسم الشتوي، لافتا إلى أن النادي الأهلي يستهدف بانضمام الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر أن يكون بديل النجم التونسي علي معلول.

حوار متبادل بين مقربين بين اللاعب أحمد فتحي والنادي الأهلي تتضمن الإشادة بأداء اللاعب الذي تم وصفه بأنه متميز وإضافة لأي فريق، بحسب ما ذكر شوبير، مشيرا إلى أن التعاقدات ستكون وفقا لظروف التعاقدات بالنادي الأهلي الذي قد يجد أن الأرقام مبالغ بها ولا تناسبهم، «لاعب مميز وإضافة لأي فريق، لكن ضمه يكون طبقا لظروف التعاقدات، لأنهم سمعوا أرقاما كبيرة جدا، وهي لا تناسب النادي الأهلي، وتعتبر الأمور بعيدة إلى حد ما».

أحمد يحيي وكيل اللاعب أحمد فتوح، قد عقد جلسة اليوم مع عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، في غياب اللاعب، لبدء المفاوضات الخاصة بتجديد عقده، وصرح من جانبه مدير الكرة بنادي الزمالك أن الزمالك متمسك ببقاء اللاعب، ويرغب في معرفة كل طلباته للتوصل إلى اتفاق، والتنفيذ بشكل فوري، وفقا لما ذكره شوبير، متابعا أن وكيل اللاعب أخطر عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن اللاعب لا يوجد لديه أي مشكلة في تجديد عقده مع القلعة البيضاء، مع ميله لعدم التسرع لحين حسم انتخاب مجلس إدارة نادي الزمالك.

ميدو: أحمد فتوح يقترب من تجديده للقلعة البيضاء

في حين وجد أحمد حسام ميدو أن اللاعب أحمد فتوح يقترب من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، وفقا لتصريحاته ببرنامجه التليفزيوني الريمونتادا، لافتا إلى أن المسؤولين بنادي الزمالك أكدوا أن طلبات اللاعب منطقية ومقبولة نظرا لما يقدمه للفريق، «الناس في الزمالك شايفين إن مطالب فتوح منطقية ومفيهاش مبالغة نظرا لما يقدمه، والملف هيتحسم بشكل نهائي بعد وجود المجلس المنتخب».

موقف أحمد فتوح

مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قام بنشره اللاعب اعتبره البعض بأنه رسالة قوية لحسم الجدل بخصوص انتقاله من نادي الزمالك إلى غريمه النادي الأهلي، تضمن مقطع الفيديو لجماهير «التالتة يمين» التي تنتمي لنادي الزمالك، معلقا عليه بقلوب بيضاء تعبر عن انتماء اللاعب للقلعة البيضاء.