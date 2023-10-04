وظائف 2023.. تفاصيل الفرص الشاغرة في الأمم المتحدة للمرأة

أعلنت الأمم المتحدة لشؤون المرأة، حاجتها لموظفين جدد للانضمام لمكتبها في الشرق الأوسط، للعمل داخل مقر المنظمة الأممية في مصر، ضمن وظائف 2023، منوهة إلى عدد من الشروط للحصول على الوظائف.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنّ وظائف 2023 المطلوبة هي مساعد المشتريات ومدير العمليات الإقليمية، وتشترط التالي:

وظيفة مساعد المشتريات

- مطلوب درجة البكالوريوس في الإدارة أو التجارة أو إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة.

- التدريبات المهنية في مجال المشتريات، مثل شهادات CIPS، أو ما شابه ذلك تعتبر من الأصول القيمة.

- الاستعداد للحصول على شهادات المشتريات الداخلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

- مطلوب ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة المسؤولة تدريجياً في مجال المشتريات أو الإدارة أو الخبرة ذات الصلة.

- مطلوب خبرة في استخدام أجهزة الكمبيوتر وحزم البرامج المكتبية (MS Word وExcel وما إلى ذلك).

- تعتبر الخبرة في نظام إدارة موارد المؤسسات (ERP) أحد الأصول.

- يشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

وظيفة مدير العمليات الإقليمية

مطلوب درجة الماجستير أو ما يعادلها في إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو المالية أو الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.

- يمكن قبول شهادة جامعية من المستوى الأول مع سنتين إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدلاً من الشهادة الجامعية المتقدمة.

- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المسؤولة تدريجياً على المستوى الوطني أو الدولي، في إدارة المكاتب أو العمليات أو التمويل.

- الخبرة في قيادة الفريق.

- خبرة في التنسيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة.

- خبرة في العمل في بيئة كمبيوتر باستخدام حزم برامج مكتبية متعددة، وخبرة في التعامل مع أنظمة الإدارة القائمة على الويب وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ويفضل PeopleSoft.

- يفضل امتلاكه الخبرة في المحاسبة على أساس الاستحقاق أو المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

- يفضل امتلاكه لخلفية مهنية في البرمجة أو إدارة المشروعات.

- إتقان اللغة الإنجليزية.

- يفضل إتقان اللغة الفرنسية أو العربية.