أغنى 10 أشخاص في العالم.. إيلون ماسك يتصدر القائمة

كشفت مجلة فوربس عن قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، والتي تتضمن 9 أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية وشخص واحد من فرنسا، وفقا لشبكة «سي إن إن».

ويتمتع الأثرياء بنفوذ كبير في أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي، وتلعب أدوارًا رئيسية في مجالات متعددة مثل السياسة الدولية والإعلام والعمل الخيري والابتكار العلمي.

ترتيب أغنياء العالم

ترتيب أغنياء العالم حسب إجمالي القيمة الصافية:

1- الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بقيمة 252.6 مليار دولار، وتعود مصدر ثروته إلى شركتي Tesla وSpaceX.

2- الملياردير الفرنسي، برنارد أرنولت بقيمة 187.6 مليار دولار، وتعود مصدر ثروته إلى شركته «LVMH».

3- الملياردير الأمريكي جيف بيزوس بقيمة 150 مليار دولار، وشركة «أمازون» هي مصدر ثروة بيزوس.

4- الملياردير الأمريكي، لاري إليسون بقيمة 135.9 مليار دولار، ويمتلك إليسون نحو 35% في شركة البرمجيات العملاقة أوراكل، كما أنه يرأس مجلس إدارتها ويشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا فيها.

5- الملياردير الأمريكي، وارن بافيت بقيمة 117 مليار دولار، رئيس شركة بيركشير هاثاواي.

6- الملياردير الأمريكي، لاري بيج، بقيمة 110.2 مليار دولار، مؤسس «جوجل» مع سيرجي برين.

7- الملياردير الأمريكي، بيل جيتس، بقيمة 108 مليار دولار، مصدر ثروته يعود إلى شركة مايكروسوفت.

8- مارك زكربيرج بقيمة 106.6 مليار دولار، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

9- الملياردير الأمريكي سيرجي برين بقيمة 105.9 مليار دولار، مؤسس «جوجل» مع لاري بايج.

10- الملياردير الأمريكي ستيف بالمر بقيمة 97.1 مليار دولار، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت منذ يناير لعام 2000 حتى فبراير لعام 2014، وهو ثاني شخص بعد روبرتو جويزويتا، الذي يصبح مليارديرا بواسطة امتلاك أسهم في مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسا لها أو أحد أقربائه.