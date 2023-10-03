موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024.. والشروط المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فتح موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024، والتي تبدأ من الجمعة 6 أكتوبر، وتستمر حتى 9 نوفمبر 2023 المقبل في مدة تتجاوز الشهر؛ لتتيح للأفراد التقدم للفوز بالهجرة إلى أمريكا.

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 وطريقة التقديم

سيكون الشخص قادرا على التقدم عن طريق دخول هذا الموقع ثم يتم اختيار submit an entry، وبعدها سيجب على الشخص إدخال البيانات الشخصية مع وضع في الاعتبار أن تكون اللغة الإنجليزية، ثم ضع صورة شخصية حسب المطلوب من الموقع، وتأكد من دقة وصحة البيانات التي أدخلتها ثم اضغط على زر submit، وبعدها ستتلقى رقم تأكيد التسجيل الذي يجب عليك الاحتفاظ به لأنك ستحتاج في المستقبل إذا تم اختيارك وفزت بالقرعة بعد أن تكون قدمت بعد معرفة موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024.

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 والشروط المطلوبة

عند معرفة موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 يجب عليك معرفة شروط الترشح، وأبرزها أن تكون من الدول المسموح لها بالتقدم للهجرة، وأن تكون حاملا شهادة تعليمية خاصة أو ما يعادلها، وأن يكون الشخص ناجحا في مرحلتين دراستين على الأقل، وأن يقدم الشهادة الخاصة بإنهاء الخدمة العسكرية وتقديم صورة من البطاقة الشخصية، وأن يكون الشخص أكبر من 18 سنة، وأن تسجل طلبا واحد بهذه المعلومات وأن تمتلك خبرة لا تقل عن سنتين خلال السنوات الخمسة السابقة لأصحاب الحرف والمهن.