رابط فحص صورة اللوتري بعد إعلان موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فتح قرعة الهجرة إلى أمريكا العام المقبل، والتي تبدأ من يوم الجمعة 6 أكتوبر وتستمر حتى 9 نوفمبر من العام الجاري في مدة تتجاوز الشهر؛ لتتيح للأفراد التقدم للفوز بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم «الوطن» كيفية التعامل مع رابط فحص صورة اللوتري.

رابط فحص صورة اللوتري

ونستعرض فيما يلي خطوات ورابط فحص صورة اللوتري:

1- اضغط على رابط فحص صورة اللوتري www.greencardphotocheck.com لدخولك إلى موقع اختبار الصورة للهجرة العشوائية اللوتري.

2 - بعد دخولك للموقع اضغط على Upload and check your image for free now.

3- قم برفع الصورة الخاصة بك لفحص اللوتري.

4 - الاختبار الأول لفحص صورة اللوتري لابد ان تظهر علامة √ أمام كل الخانات.

5 - تجد خطوط لونها أخضر على الصورة قم بتحريك الخط الأول الرفيع أعلى الصورة وضعه على الرأس.

6- قم بالإجابة على الأسئلة في الموقع ولا بد من الإجابة طبقا للصورة.

مميزات قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

- عملية غير مكلفة حيث أن التسجيل في قرعة أمريكا مجانا.

- اللغة غير مطلوبة في عملية التقديم فلا توجد شروط لغوية.

- لا يشترط الحصول على شهادة عليا.

- شهادة الخبرة العملية غير مطلوبة.

- عملية التقديم بسيطة وسهلة وهي أفضل مميزات اللوتري الأمريكي.

- الحصول على الجنسية الأمريكية في سنوات قليلة من السفر.

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 والشروط المطلوبة

عند معرفة موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 «اللوتري» يجب عليك معرفة شروط الترشح، وهي:

- أن تكون من الدول المسموح لها بالتقدم للهجرة.

- أن تكون حاملا شهادة تعليمية خاصة أو ما يعادلها.

- أن يكون الشخص ناجحا في مرحلتين دراستين على الأقل.

- أن يقدم الشهادة الخاصة بإنهاء الخدمة العسكرية.

- تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

- أن يكون الشخص أكبر من 18 سنة.