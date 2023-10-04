المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة يقدم أوراق ترشحه لـ«الوطنية للانتخابات» غدا

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، إنّ الأخير سيتقدّم أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، غدا الخميس، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المتحدث الرسمي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل، أنّ عبد السند يمامة أنهى الكشف الطبي المطلوب للترشح في الانتخابات الرئاسية، متابعا: «مسموح للإعلاميين والصحفيين بالتواجد غدا من أجل تغطية تقديم (يمامة) أوراق ترشحه في الهيئة».

الانتخابات الرئاسية

يذكر أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ استقبال أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، غدا الخميس، الموافق 5 من شهر اكتوبر الجاري.