إنجازات 10 سنوات.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطرق والبنية التحتية

وضعت الدولة المصرية المشروع القومي لتطوير الطرق في مقدمة أولويات ملف البنية التحتية خلال الـ9 سنوات الماضية، من أجل تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها ورفع كفاءتها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية، ووضع المعالجات الهندسية؛ للارتقاء بالمظهر الحضاري للدولة، وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات والمناطق المختلفة.

رصف الطرق وإنشاء طرق جديدة

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ استراتيجية تطوير الطرق تصبو إلى إنشاء محاور حركة رئيسة حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها لزيادة انسياب الحركة المرورية، بلا تقاطعات أو توقف؛ لزيادة التدفق المروري؛ مما يؤدي بدوره إلى تقليل أزمنة الرحلات، وقد شهدت عملية رصف الطرق وإنشاء طرق جديدة تطورًا ملحوظًا.

رفع كفاءة الطرق والمحاور

وأوضح أنه جرى وضع مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور والطرق بأطوال تتخطى 6.4 آلاف كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 165 مليار جنيه، وكان لهذا أثر كبير على تحسين جودة حياة المواطن وتقليل التلوث والازدحام، وتقليل الحوادث؛ إذ جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5 آلاف كيلومتر، بتكلفة 127 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للطرق.