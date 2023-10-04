تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. كثافات في رمسيس

استعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، وقالت الإعلامية دينا شرف، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» إن شارع رمسيس شهد كثافات مرورية متوسطة حتى ميدان العباسية، وأخرى نسبية في تقاطع صلاح سالم.

سيولة مرورية حتى طريق العروبة

أما عند منطقة كوبري الجلاء ظهرت سيولة مرورية وحتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار ظهرت كثافات نسبية تبدأ فى الاختفاء عند طريق المطار.

وظهرت كثافات مرورية نسبية أعلى كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية ومتجه إلى الفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

تباطؤ في حركة السيارات

أما في محافظة الجيزة يشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى منطقة الطالبية، وظهرت كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين.

ويشهد طريق المحور كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر فقد ظهرت سيولة مرورية.