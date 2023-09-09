رئيس التدريب بهيئة الإسعاف يوضح طرق التعامل الصحيح مع مصابي الحوادث (فيديو)

تحدث الدكتور محمد الشربيني رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة الإسعاف، عن أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية، قائلا: «الإسعافات الأولية ليست حكرا على أحد، وإن كنت أستطيع أن أقدم المساعدة فعليا المبادرة بذلك».

وقوف المواطنين خلال الحادث

وأضاف محمد الشربيني خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أنه على المواطنين الوقوف جانبا في أثناء الحادث حتى تصل الإسعاف بسرعة للمكان، وترك المصاب مكانه إذا كان هناك خطورة عليه بسبب الإصابة الشديدة، أو نقله من مكانه بحرص إذا كانت هناك خطورة بسبب طبيعة الحادث حتى تصل السيارة.

وأوضح «الشربيني»، أن الأساس في الأمر الاتصال بالإسعاف ثم عمل إجراءات بسيطة منها التحدث مع المصاب إذا كان واعيا وعدم تحريك جسمه بسبب الإصابة، وإذا لم يكن واعيا أتعامل معه عن طريق أنه مصاب بجميع جسده، ونقوم بتثبيت جسده وتحريكه بشكل فيه حرص كبير.

تحريك المصاب بشكل غير سليم

ولفت إلى أن تحريك المصاب بشكل غير سليم يؤدي إلى مضاعفات أكثر، وعلينا تقديم إجراءات بسيطة حتى وصول الإسعاف، والأفضل انتظار السيارة إذا لم يكن لدينا خبرة بهذه الإسعافات.