70 شابا يشاركون في فعاليات ملتقى كوادر البرلمان ببورسعيد

تشارك الكوادر البرلمانية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في دورة بعنوان «ملتقى كوادر البرلمان لتعزيز المشاركة السياسية»، المنعقدة بالمدينة الشبابية ببورسعيد حتى 7 أكتوبر الجاري، وتنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمشاركة 70 كادرًا برلمانيًا من مختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبـحي، وزير الشباب والرياضة.

ورش عمل وحلقات نقاشية للشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن مشاركة الشباب تأتي برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن فعاليات الملتقى، وتتضمن حضور 6 جلسات وورش عمل.

وتقدم الجلسة الأولى مفهوم المشاركة السياسية التعريف والآليات، والجلسة الثانية عن الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية، وتحمل الجلسة الثالثة عنوان مهارات التواصل والإقناع، بينما تناقش الجلسة الرابعة محور القيادة الفاعلة، وتشمل الجلسة الخامسة الحديث حول إنجازات الدولة المصرية، وتختتم الجلسات بتقديم مهارات التسويق وأنواعه، كما يتم مناقشة نتائج الجلسات السابقة مع وضع خُطة عمل لكل كادر من الكوادر البرلمانية المشاركة لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مشاركة فاعلة لشباب كفر الشيخ

وأشار «محروس» إلى أن مشاركة الشباب جاءت من خلال مشاركة الكوادر البرلمانية بكفر الشيخ ضمن الملتقى، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.