«النواب» يبدأ مناقشة العلاوة الاستثنائية وزيادة المعاشات اليوم

تبدأ لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

المنحة الاستثنائية للعاملين بالقطاع الخاص والعام

كما تناقش جلسة اليوم في مجلس النواب، زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تفعيلا للقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا.