كشفه مسلسل الإختيار 3.. غضب شعبي وسياسي أسقط الإعلان الدستوري لـ مرسي

أثار الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، وتضمنته الحلقة الرابعة من مسلسل الإختيار 3 غضب القوى السياسية، حيث دعا اتحاد شباب الثورة المواطنين إلى التظاهر فى جميع ميادين مصر، فى مليونية سماها «رفض الوصاية» لرفض الاعلان الدستوري لمحمد مرسي، الذي كان يهدف حينها لتعزيز صلاحيات الرئيس وتوسيع سلطاته، وتحصين قراراته من القضاء.

وكشفت أحداث الحلقة 4 من مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، الذي يذاع خلال شهر رمضان 2022، ما أحدثته القرارات الصادمة لتي أصدرها الرئيس الإخواني محمد مرسي من رد فعل غاضب بين الشباب والقوى السياسة، واحتجاجات في الشارع، وكانت سببا في إعادة المتظاهرين مرة أخرى لميدان التحرير بعد نحو عامين من الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان الاخون، اتخذوا خطوة الاعلان الدستوري، لإقالة النائب العام آنذاك المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين قرارات مرسي من أحكام القضاء، وتحصين لجنة الدستور والبرلمان من الحكم بعدم دستوريتهما من جانب المحكمة الدستورية العليا، والذي عرضت أحداثه في الحلقة 4 من مسلسل الإختيار 3.

الإعلان الدستوري يثير عضب الشارع والقوى السياسية

ومنحت مواد الاعلان الدستوري، العديد من الصلاحيات للرئيس المعزول حينها، منها تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات، كما يحق للرئيس الإخواني اتخاذ أى تدابير أو قرارات، إضافة إى تحصين الإعلان الدستوري.

وجاءت معظم التصريحات والقرارات من القوى السياسية حينها غاضبة ومنددة بالإعلان الدستوري المكمل الجديد وقرارات مرسي الاخيرة بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وتغييره النائب العام وتعديه على السلطة القضائية.

الحلقة 4 من مسلسل الإختيار 3

ووصف نشطاء الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي كسفت عن أحداثة الحلقة 4 من مسلسل الإختيار 3، خاصة ما تضمنه من اعادة المحاكمة في قضايا قتل الثوار بأنه استغلال ومتاجرة بدماء الشهداء عن طريق تمرير قرارات استبدادية مع مطلب ثوري وتنصيب فرعونا جديدا على الشعب، ووصفوا ما يحدث الآن بأنه إعادة لسيناريو الثورة الايرانية.

وتوافقت جميع القوى الوطنية والثورية على مجابهة اعلان محمد مرسي الدستوري الجديد، كما تمت الدعوة الى مظاهرات مليونية غاضية في ميدان التحرير وباقي المدن المصرية، حيث يتواجد الالاف منذ الليل، تحضيرا لجمعة إسقاط إعلان محمد مرسي الدستوري.