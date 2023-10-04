«أزمة كبرى».. ماذا كشف التسجيل الصوتي لحكام مباراة ليفربول وتوتنهام؟

«فضيحة كبرى» كشفت عنها المحادثات التي جرت داخل غرفة الفيديو «VAR»، وذلك بعد إلغاء هدف صحيح لصالح ليفربول في شباك توتنهام بالجولة السابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل محادثة حكام مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

القرار التاريخي الذي اتخذته لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي، بالكشف عن المحادثة التي تمت بين الثنائي سيمون هوبر ودارين إنجلاند، حكم الساحة وحكم غرفة الفيديو «VAR» خلال مباراة ليفربول وتوتنهام، والتي شهدت إلغاء هدف صحيحًا لصالح لويس دياز لاعب الريدز.

ماذا دار بين الحكام بعد إلغاء هدف ليفربول في مرمى توتنهام؟

الملف الصوتي الذي تم تداوله، أوضح مدى التخبط الذي كانت عليه غرفة الفيديو بشأن الهدف، بعد اتخاذ قرارا خاطئا بإلغائه بداعي التسلل، قبل الاعتراف فيما بينهم بأن الهدف كان صحيحا.

وأوضح نص الحوار أن حكم الساحة أشاد بقرار غرفة الـ«VAR» قبل أن يستأنف اللقاء، قائلا: «لقد أحسنتم يا رجال»، قبل أن يطالب مسؤول تشغيل الفيديو بالانتظار لأنه يرى أن الهدف صحيح.

وأوضحت المحادثة تساؤل الأخير: «هل أنتم سعداء بهذا القرار»، قبل أن يرد حكم الفيديو المساعد بأن الهدف تسلسل، ليتدخل حكم الفيديو: «ماذا يحدث».

بعد ذلك طالب مسؤول الإعادة تأجيل استئناف اللعب لأن الهدف لم يكن تسللا، ليكون رد حكم الفيديو: «لا يمكن القيام بأي شئ، لقد تم استئناف المباراة».

وانفجرت موجة من الغضب عقب مباراة ليفربول وتوتنهام، التي خسرها الريدز بهدفين لهدف، بعد خطأ كارثي كلف الريدز خسارة 3 نقاط في مشواره للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

الأمر الذي دفع مسؤولي ليفربول، لمطالبة لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي بالكشف عن المحادثة التي تمت بين حكم الساحة والفيديو بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق، وهو ما استجاب له المسؤولين في النهاية.