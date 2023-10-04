«لو فرحك قريب».. مواعيد إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج

ناشدت وزارة الصحة والسكان، الشباب المقبلين على الزواج، بسرعة إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل إتمام عقد القرآن، وذلك من أجل بناء أسرة صحية سعيدة.

ووجهت وزارة الصحة، نصائحها للمقبلين على الزواج بضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل عقد القران بـ6 أشهر، في حملة تحت عنوان «انزل اكشف واطمن على صحتك بالمجان»، ضمن حملة 100 يوم صحة.

مواعيد عمل فحوصات المقبلين على الزواج

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مواعيد عمل فحوصات المقبلين على الزواج يوميًا، مشيرة إلى استلام نتائج الفحوصات يكون من خلال جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتبدأ مواعيد عمل فحوصات المقبلين على الزواج يوميا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءا.

وللراغبين في معرفة أقرب وحدة صحية لإجراء فحوصات الزواج يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 أو زيارة الموقع الالكتروني لحملة «100 مليون صحة».

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في كلمته خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مبادرة الكشف على المقبلين على الزواج بدأت في فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنَّ مراكز الصحة كشفت على أكثر من 800 ألف شاب وشابة حتى الآن.